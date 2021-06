Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Alkoholisierte Männer erhalten Platzverweis

Kaiserslautern (ots)

Zwei alkoholisierte Männer haben sich am Dienstagabend einen Platzverweis eingehandelt. Zeugen meldeten eine Schlägerei in der Carl-Euler-Straße. Beim Eintreffen konnte die Streife, die zwei Männer bei ihrem Streit beobachten. Einer der beiden verlor dabei, ohne Zutun des andern, das Gleichgewicht, fiel zu Boden und schlief sofort ein. Auf die Ansprache der Polizisten reagierte er sehr zeitverzögert und mit verwaschener Sprache. Augenscheinlich waren er und sein Kontrahent stark alkoholisiert. Der Atemalkoholtest zeigte Werte von 1,6 und 2,2 Promille an. Bei der Befragung, wie es zu dem Streit gekommen sei, gaben beide an, befreundet zu sein. Bei der Schlägerei hätte es sich um ein alkoholbedingtes "Spaßkämpfchen" gehandelt. Verletzungen erlitt dabei niemand. Keiner der beiden hatte Interesse an einer strafrechtlichen Verfolgung. Die beiden Männer erhielten für den Abend einen Platzverweis. Da beide ein Fahrrad bei sich hatten, wurde ihnen vorsorglich die Heimfahrt damit untersagt. Den Heimweg traten sie gemeinsam zu Fuß an. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell