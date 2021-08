Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz) Farbschmierereien am Hallenbad in der Waldeckstraße - Polizei bittet um Hinweise (31.07. - 01.08.2021)

Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz (ots)

Zu Farbschmierereien, die unbekannte Täter im Zeitraum vom vergangenen Samstagnachmittag bis Sonntagvormittag am Hallenbad in der Waldeckstraße begangen haben, bittet die Polizei Singen um sachdienliche Hinweise. Die Täter beschmierten bei ihrem Handeln die Fassade des Hallenbades im Bereich des Haupteinganges und an einem Seiteneingang an der Südseite des Bades und richteten so mehrere hundert Euro Sachschaden an. Personen, die entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen (07731 888-0) in Verbindung zu setzen.

