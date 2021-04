Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Am gestrigen Dienstagvormittag stellte die Bundespolizei im Rahmen einer stichpunktartigen Kontrolle eines Fluges aus Paris eine Person fest, die zur Fahndung ausgeschrieben war.

Die Staatsanwaltschaft Arnsberg hatte den 25-Jährigen bereits im Januar 2019 rechtskräftig wegen Erschleichen von Leistungen verurteilt. Da der algerische Staatsangehörige die Geldstrafe in Höhe von 13 Tagessätzen à 15,- Euro bisher nicht beglichen hatte, wurde er durch die Staatsanwaltschaft zur Festnahme ausgeschrieben. Der Verurteilte konnte die Geldstrafe sowie die Kosten des Verfahrens in einer Gesamthöhe von 280,50 Euro nicht begleichen und wurde deshalb in die Justizvollzugsanstalt verbracht.

Des Weiteren wurde der junge Mann von den Staatsanwaltschaften Bochum und Paderborn zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben, da er in weiteren Strafverfahren wegen Diebstahls vernommen werden soll.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell