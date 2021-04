Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Drogenschmuggler mit nicht geringer Menge an Kokain fest - Person wird heute dem Haftrichter vorgeführt

Aachen (ots)

Am Montagabend haben Beamte der Bundespolizei an der Ausfahrt Aachen-Laurensberg einen Drogenschmuggler festgenommen und 100 Gramm Kokain beschlagnahmt.

Der 20-jährige Deutsche war in Begleitung zweier Männer, mit denen er zuvor aus den Niederlanden eingereist war. Bei der Einreise wirkte der 20-Jährige sehr nervös. In einer mitgeführten Umhängetasche fanden die Beamten mehrere Geldscheine in szeneüblichen Stückelungen. Bei seiner anschließenden Durchsuchung fand man am Körper 100 Gramm Kokain in einem Schwarzmarktwert von über 5000,- Euro. Die drei Männer wurden mit zur Wache nach Eschweiler verbracht. Eine hier durchgeführte eingehende Durchsuchung erbrachte keine weiteren Erkenntnisse. Der 20-Jährige wurde wegen der Einfuhr und des Besitzes einer nicht geringen Menge an Betäubungsmitteln beanzeigt. Den zwei Begleitern konnte keine Mittäterschaft nachgewiesen werden, deswegen wurden sie kurze Zeit später wieder auf freien Fuß gesetzt.

Der 20-Jährige wurde im Anschluss in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen eingeliefert. Hier übernahm ihn am nächsten Morgen die Zollfahndung Aachen. Sie führt zurzeit den Beschuldigten zwecks Beantragung von Untersuchungshaft beim Haftrichter vor. Ein Ergebnis der Vorführung steht zum jetzigen Zeitpunkt noch aus.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin