POL-KN: (VS-Schwenningen) Automat an Autowaschanlage geplündert (21. - 23.07.2021)

Ein Automat an einer Selbstbedienungs-Autowaschanlage in der Villinger Straße ist bereits vor zwei Wochen geöffnet und geplündert worden. Wie der Polizei aktuell mitgeteilt wurde, machten sich Unbekannte zwischen Mittwoch, 21.07., und Freitag, 23.07., an einem Bezahlautomaten an einer SB-Autowaschanlage in der Villinger Straße zu schaffen. Aus dem gewaltsam geöffneten Automaten klauten die Diebe Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe. Hinweise zum Diebstahl nimmt das Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, entgegen.

