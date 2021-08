Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil-Neufra) Unbekannter beschädigt beide Seitenspiegel eines geparkten Autos (04./05.08.2021)

Rottweil-Neufra (ots)

An einem in der Straße "Am Sonnenrain" abgestellten 1er BMW hat ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beide Außenspiegel mutwillig beschädigt und so mehrere hundert Euro Sachschaden angerichtet. Die Polizei Rottweil (0741 477-0) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise.

