Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen) Tonfigur in einem Garten mutwillig beschädigt - Polizei bittet um Hinweise (30.07. - 04.08.2021)

Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz (ots)

Im Zeitraum vom vergangenen Freitagmorgen bis Mittwochabend hat ein unbekannter Täter in einem am Ortsrand von Rielasingen gelegenen Gartengrundstück in der Gottlieb-Daimler-Straße Ecke Robert-Bosch-Straße mutwillig eine vorhandenen Tonfigur beschädigt. Der Unbekannte schlug der Figur - einer etwa 130 Zentimeter großen Skulptur eines entkleideten Mannes - den Kopf ab und verschwand mit diesem vom Grundstück. Durch die Tat entstand rund 800 Euro Sachschaden. Die Polizei Rielasingen-Worblingen (07731 917036) ermittelt nun wegen der Tat und bittet um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell