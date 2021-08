Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee - Güttingen, Lkr. Konstanz) 15-Jähriger verliert auf Gefällstück Kontrolle über Fahrrad und stürzt (04.08.2021)

Radolfzell am Bodensee - Güttingen, Lkr. Konstanz (ots)

Auf einem Gefällstück eines Radweges bei Güttingen hat ein 15-jähriger Radfahrer am Mittwochnachmittag die Kontrolle über sein Bike verloren und ist bei einem folgenden Sturz leicht verletzte worden. Der 15-Jährige war gegen 13 Uhr zusammen mit seiner Mutter auf dem Radweg entlang der Bundesstraße 34 - von Radolfzell kommend - in Richtung Güttingen unterwegs. Auf einem Gefällstück kurz vor Güttingen beschleunigte der 15-Jährige sein Rad zu sehr, verlor dabei die Kontrolle und stürzte. Nach einer Erstbehandlung brachten die eingetroffenen Rettungskräfte den beim Sturz leicht verletzten Jungen zur weiteren Untersuchung in die Radolfzeller Klinik.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell