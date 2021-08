Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen, Lkrs. VS) Karambolage mit drei Autos

Dauchingen (ots)

In der Schwenninger Straße ist es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall mit drei Autos gekommen. Eine 41-Jährige wollte mit ihrem Honda nach links auf einen Parkplatz abbiegen und musste wegen Gegenverkehr kurz anhalten. Ein hinterherfahrender 33-Jähriger in seinem Golf hielt deswegen ebenfalls hinter der Frau an. Für einen 67-Jährigen in seinem Nissan kam dies zu überraschend, weshalb er in das Heck des Golf krachte und diesen noch auf den Honda der Frau schob. Der Unfallverursacher wurde bei dem Unfall leicht verletzt, sein Auto stark beschädigt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden an den schon älteren Autos von über 5000 Euro aus.

