Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) An Ampel nicht aufgepasst

Rottweil (ots)

Eine 63-jährige Mercedes-Fahrerin ist am Mittwochnachmittag in der Schramberger Straße einer 33-jährigen Audi-Fahrerin ins Heck gekracht. Diese musste an einer Ampel anhalten, weil diese Rot zeigte. Die Frau im Mercedes erkannte dies zu spät. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, es entstand aber ein Gesamtschaden von 5000 Euro. Die Mercedes-Fahrerin wurde von der Polizei verwarnt.

