Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Betrunkener Radfahrer zieht sich bei Sturz Kopfverletzung zu (05.08.2021)

Konstanz (ots)

Bei einem alleinbeteiligten Sturz hat sich ein mit über 2,4 Promille betrunkener Radfahrer am frühen Donnerstagmorgen im Bereich des Zähringerplatzes eine stark blutende Kopfwunde zugezogen. Zeugen konnten beobachten, wie der Radfahrer kurz nach 03 Uhr von der Friedrichstraße kommend den Zähringerplatz überquerte und im Bereich der Abzweigung Jahnstraße beim Überfahren des Bordsteins stürzte. Eintreffende Rettungskräfte kümmerten sich um den beim Sturz am Kopf verletzten 21-Jährigen und brachten diesen zur weiteren Behandlung in die Konstanzer Klinik. Die mit der Unfallaufnahme befassten Beamten nahmen bei dem jungen Mann erheblichen Alkoholgeruch war. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab dann auch über 2,4 Promille. Nach einer durchgeführten Blutentnahme muss sich der 21-Jährige nun noch in einem Strafverfahren für die Fahrt mit dem Rad unter Alkoholeinwirkung verantworten.

