POL-KN: (Öhningen, Lkrs KN) Elektro-Kleinwagen prallt gegen Skoda

Öhningen-Schienen (ots)

In der Schulstraße ist es am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr zu einem Unfall gekommen, an dem ein Elektroauto beteiligt war. Der 68-jährige Fahrer des erst wenige Monate alten VW-e-Up prallte an der Kreuzung "Zum Leimäcker" mit einem Skoda Oktavia zusammen, an dessen Steuer ein 58-Jähriger saß und der von rechts kam. Bei dem Unfall gab es keine Verletzten, der elektrisch betriebene Kleinwagen war jedoch nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

