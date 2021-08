Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Sachbeschädigung am Gebäude der Caritas (02.08.2021)

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Ein Glasdach am Gebäude der Caritas in der Feuerwehrstraße ist am Mittwochnachmittag von Kindern beschädigt worden. Eine Gruppe von vier Jungen vermutlich im Alter von 10 bis 11 Jahren kletterte gegen 16.00 Uhr auf eine Überdachung eines Mülllagerplatzes an der Feuerwehrstraße 8. Beim Herumlaufen der Kinder auf dem Glasdach entstand ein Riss. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Hinweise zu den derzeit noch unbekannten Kindern nimmt das Polizeirevier Singen, Telefon 07731 888-0, entgegen.

