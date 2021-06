Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg - Zusammenstoß zwischen Traktor und Krad

Lippe (ots)

(RB) Am Samstag, 12.06.2021 um 11.45 Uhr, befuhr eine Gruppe von Motorradfahrern mit ihren Krädern die Ortsdurchfahrt von Brakelsiek. Während die Gruppe an einem rechts am Fahrbahnrand angehaltenen Traktor-Anhänger-Gespann vorbeifährt, biegt ein weiterer Traktor aus einer unmittelbar vor dem wartenden Gespann von rechts kommenden Zuwegung auf die Ortsdurchfahrt ein und übersieht dabei einen mittig in der Gruppe fahrenden Kradfahrer. Beide Fahrzeuge stoßen zusammen, wodurch der 72-jährige Kradfahrer aus Laatzen stürzt und sich so schwer verletzt, dass er stationär in ein Krankenhaus eingeliefert werden muss. Der 37-jährige Traktorfahrer aus Beverungen blieb unverletzt.

