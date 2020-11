Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Eigentümer nach Fahrraddiebstahl gesucht

RatzeburgRatzeburg (ots)

18. November 2020 | Kreis Stormarn - 30.10.2020 - Bargteheide

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurde das Damenfahrrad der Marke KS Cycling, Typ Tussand, in der Farbe Rosa, am 30.10.2020 vom Bahnhof in Bargteheide entwendet.

Die Polizei Bargteheide sucht nun den rechtmäßigen Eigentümer des Fahrrades. Bitten wenden Sie sich an die Polizeistation Bargteheide unter 04532/7071-0.

