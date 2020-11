Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Die Polizei Ammersbek sucht Geschädigte eines Einbruches in Schuppen oder Pkw

RatzeburgRatzeburg (ots)

18. November 2020 | Kreis Stormarn - 09.11.2020 - Ammersbek

Am 09.11.2020, um 19:00 Uhr, kontrollierte die Bargteheider Polizei einen 55-jährigen Lübecker, welcher zuvor versuchte diverse Fahrzeuge durch Betätigen der Türgriffe zu öffnen. Bei der Kontrolle fanden die Beamten diverses funktionstüchtiges Werkzeug in einem Rucksack. Woher dieses Werkzeug stammen, konnte vor Ort nicht geklärt werden. Auf Grund zwei vorausgegangener Einsätze bei denen sich der 55-Jährige unerlaubt auf Grundstücken in Ammersbek und Bargteheide herumtrieb, konnten keine Aufbrüche von Schuppen, Werkstätten oder Fahrzeugen festgestellt werden.

Die Ammersbeker Polizei sucht Geschädigte, denen akku- und strombetriebenes Werkzeug aus einem Pkw- oder Schuppen/Werkstatt entwendet wurde. Bitte wenden Sie sich unter 040/ 35622647-0 an die Polizeistation Ammersbek.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Lutz Theurer

Telefon: 04541/809-2011

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell