Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Verletzte nach Frontalzusammenstoß.

Lippe (ots)

Gegen 14:30 Uhr geriet ein 64-jähriger Autofahrer aus Gütersloh am Donnerstag auf der Bielefelder Straße in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Wagen einer 59-Jährigen zusammen. Die Frau aus Bad Salzuflen war in Richtung Innenstadt unterwegs, als der Audi unvermittelt auf ihre Fahrbahn fuhr. Die Wagen kollidierten. Fahrerin und Fahrer wurden leicht verletzt und zur Behandlung mit Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Da der Gütersloher angab, in Sekundenschlaf gefallen zu sein, wurde sein Führerschein sichergestellt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden liegt bei geschätzt 17000 Euro. Zur Unfallaufnahme und für die Abschleppmaßnahmen wurde die Fahrbahn bis etwa 15:45 Uhr gesperrt.

