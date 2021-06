Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Wahmbeck. Mehrere Autos zerkratzt.

Lippe (ots)

Am Donnerstag wurden drei Autos in der Straße "Hinter dem Storkskrug" mutwillig zerkratzt. Unbekannte machten sich etwa zwischen 10 und 13 Uhr an den Fahrzeugen zu schaffen, die vor einem Mehrfamilienhaus parkten. Alle drei Autos wurden erheblich zerkratzt, die Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden. Wer Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 5 unter 05222 98180.

