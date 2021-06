Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. 79-Jähriger nach Verkehrsunfall aus Fahrzeug geborgen.

Lippe (ots)

Am Mittwochvormittag ereignete sich im Kreuzungsbereich Klingenbergstraße/Heidenoldendorfer Straße ein Auffahrunfall, bei dem ein Mann leicht verletzt wurde. Ein 79-jähriger Detmolder war gegen 11.00 Uhr mit seinem Opel auf der Klingenbergstraße in Fahrtrichtung Lagesche Straße unterwegs und hielt wegen einer roten Ampel an der Kreuzung. Beim erneuten Anfahren konnte ein 82-jähriger Detmolder, der sich mit seinem Daimler Chrysler direkt hinter ihm befand, eine Kollision der Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Der 79-Jährige zog sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu und musste durch die hinzugerufene Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen und im Anschluss mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

