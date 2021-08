Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer übersehen - Biker bei Unfall leicht verletzt (04.08.2021)

Konstanz (ots)

Zu einem Zusammenprall zwischen einem Auto und einem Radfahrer ist es am Mittwochvormittag an der Ausfahrt eines Schnellimbiss-Restaurants an der Reichenaustraße gekommen. Ein 36-jähriger Fahrer eines 3er BMWs wollte gegen 10.40 Uhr von der Ausfahrt des Schnellimbiss-Restaurants auf die Reichenaustraße fahren. Hierbei übersah der Autofahrer einen 55-jährigen Mann, der mit einem Fahrrad ordnungswidrig entgegen der Fahrtrichtung auf einem angrenzenden Radweg unterwegs war. Bei einem Zusammenprall zwischen dem Radfahrer und dem einbiegenden Auto zog sich der Biker leichte Verletzungen zu und musste mit einem eintreffenden Rettungswagen zur weiteren Behandlung in die Konstanzer Klinik gebracht werden. Am Fahrrad und dem BMW entstand bei dem Unfall rund 500 Euro Sachschaden.

