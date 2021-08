Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg, Lkrs. VS) Betrugsversuch bei längst Verstorbenen

Triberg (ots)

Eine bereits seit fast 15 Jahren verstorbene Frau hat in den letzten Tagen von einem Inkassounternehmen eine Zahlungsaufforderung von über 300 Euro erhalten, weil sie offenbar einen Dienstleistungsvertrag mit einer Lotteriegesellschaft abgeschlossen hätte und Zahlungen ausstünden. Wie die Polizei Triberg nun ermittelte, ist das Inkassobüro, das seinen Sitz in Köln haben soll, nicht existent. Ein noch unbekannter Betrüger hat offenbar mit völlig veralteten Daten versucht, die Seniorin, die jetzt 93 Jahre alt gewesen wäre, zu überlisten. Der Sohn der Frau, der an der gleichen Adresse wohnt, wurde misstrauisch und hat die völlig unberechtigte Forderung der Polizei übermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell