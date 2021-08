Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil) Volvo kracht gegen VW

Zimmern ob Rottweil (ots)

Gekracht hat es am Dienstagnachmittag zwischen Flötzlingen und Weiler. An der Abzweigung nach Fischbach prallte eine 25-Jährige in ihrem Volvo gegen den VW-Sportsvan einer 68-Jährigen, die Vorfahrt hatte. Am Volvo wurde durch den Unfall die Front, am VW die linke Seite beschädigt. Die Polizei beziffert die Höhe des Schadens an den Autos auf rund 10.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

