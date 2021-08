Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Zusammenstoß auf B14 (03.08.2021)

Rottweil (ots)

Zu einem Zusammenstoß zweier Autos ist es am gestrigen Dienstag gegen 9 Uhr auf der B14 gekommen. Eine 38-jährige Autofahrerin war mit ihrem Renault auf der K5545 von Neufra in Richtung B14 unterwegs. An der dortigen Einmündung wollte sie nach links auf die B14 in Richtung Spaichingen fahren und übersah hierbei den BMW eines 24-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe am Renault beträgt rund 5.000 Euro. An dem BMW entstand Schaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

