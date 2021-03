Polizeidirektion Hannover

POL-H: Ronnenberg: Erneut schwerer Unfall auf der Bundesstraße (B) 217

Hannover (ots)

Am Freitag, 12.03.2021, ist es gegen 16:30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer querenden Fahrradfahrerin gekommen. Die 72-jährige Frau erlitt durch den Aufprall zwischen Ronnenberg und Hannover-Wettbergen so schwere Verletzungen, dass sie ihnen im Krankenhaus erlegen ist.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover fuhr ein 48-jähriger Mann mit einem Honda Jazz auf der B 217 aus Ronnenberg kommend in Richtung Hannover. Eine Seniorin kam von einem Feldweg aus Richtung des Wertstoffhofes Ronnenberg und wollte vermutlich ihre Fahrt auf der anderen Seite der Bundesstraße fortsetzen. Etwa 200 bis 300 Meter nach dem Ortsausgang prallte der Honda mit der Radfahrerin zusammen. Durch den Zusammenstoß mit der Fahrzeugfront des Pkw schleuderte sie auf den Seitenstreifen. Ersthelfer sowie alarmierte Rettungskräfte versorgten die Verletzte am Unfallort und führten Reanimationsmaßnahmen durch. Ein Rettungswagen fuhr sie in ein Krankenhaus, wo sie noch am Abend verstarb.

Der Honda-Fahrer und seine Beifahrerin aus Wennigsen standen unter Schock, sie wurden daher ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die B 217 in Richtung Hannover wurde aufgrund des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt, weshalb es bis etwa 19:40 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kam. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. /nzj

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell