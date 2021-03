Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Radfahrer von Pkw erfasst und schwer verletzt

Hannover (ots)

Bei der Kollision mit einem Pkw ist am Donnerstag,11.03.21, in Hannover-Mitte ein Radfahrer schwer verletzt worden. Der 56-Jährige hatte nach ersten Erkenntnissen die Otto-Brenner-Straße überquert und war dabei von dem Pkw erfasst worden. Der Mann kam ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr am Donnerstag gegen 14:30 Uhr eine 61-Jährige mit ihrem Ford C-Max die Otto-Brenner-Straße in Richtung Steintor. An einer Kreuzung überquerte dann ein 56 Jahre alter Radfahrer die Fahrbahn in Richtung Lange Laube und wurde in der Folge von dem Fahrzeug erfasst.

Der Radfahrer stürzte auf die Fahrbahn und erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er ins Krankenhaus musste. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Polizei beziffert den Sachschaden mit einigen hundert Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. Von Interesse ist insbesondere die Ampelschaltung. /ram

