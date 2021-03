Polizeidirektion Hannover

POL-H: Haste: Schiff stößt gegen Mittellandkanalbrücke

Hannover (ots)

Am Donnerstag, 11.03.2021, ist ein Schiff bei der Fahrt auf dem Mittellandkanal gegen die über den Kanal führende Brücke der Bundesstraße 442 gestoßen. Beschädigt wurde die Brücke dabei nicht. Ein auf dem Schiff geladener Container war durch den Zusammenprall in den Kanal gefallen.

Am Donnerstagabend befuhr das Schiff den Mittellandkanal in Richtung Westen. Um 18:50 Uhr kam es in Höhe der Ortschaft Haste zu einer Kollision zwischen einem auf dem Schiff geladener Leercontainer und der über den Mittellandkanal führenden Brücke. Der Container wurde dabei ins Wasser gestoßen.

Bei dem Schiff handelte es sich um einen sogenannten Schubverband. Dieser besteht aus einem Schubschiff und einem daran gekoppelten Leichter.

Ein Statiker überprüfte die Brücke auf die noch vorhandene Belastbarkeit und nennenswerte Schäden. Außer Schleifspuren konnten jedoch keine Beschädigungen oder Veränderungen festgestellt werden.

Der Container wurde durch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Mittellandkanal / Elbe-Seitenkanal aus dem Kanal geborgen.

Die Wasserschutzpolizei der Polizeiinspektion Besonderen Dienste ermittelt in diesem Fall. Zu der Kollision kam es nach derzeitigem Stand aufgrund des erhöhten Wasserstandes im Mittellandkanal, hervorgerufen durch Windstau. /ms, nash

