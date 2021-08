Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Petershause) Heckscheibe an einem Auto eingeschlagen - Polizei bittet um Hinweise (02./03.08.2021)

Konstanz-Petershause (ots)

Im Zeitraum von Montagnachmittag, 16 Uhr, bis Dienstagmorgen, etwa 11 Uhr, ist an einem in der Uhlandstraße abgestellten VW Golf Plus absichtlich die Frontscheibe beschädigt worden. Der Wagen parkte im genannten Tatzeitraum vor dem Anwesen Nummer 43, als ein Unbekannter im rechten, unteren Bereich ein Loch in die Scheibe schlug, woraufhin das gesamte Glas splitterte. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Konstanz (07531 995-0) entgegen.

