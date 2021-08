Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg, Lkrs VS) Biker gerät in Leitplanke

Triberg (ots)

Bei einem Unfall auf der B500 am Dienstagabend ist ein Motorradfahrer leicht verletzt worden. Der 22-jährige Suzuki-Biker aus dem Kreis Heilbronn kam in der Schönwälder Straße in einer Rechtskurve aus noch nicht bekannten Gründen zu weit nach links, wo er gegen eine Leitplanke prallte und stürzte. Bei dem Aufprall zog sich der Fahrer Prellungen und eine Schnittverletzung zu, weshalb er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. An der Maschine entstand Totalschaden, den die Polizei auf 2000 Euro schätzt

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell