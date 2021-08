Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen, Lkrs. VS) Waschmaschine setzt Wohnung unter Wasser

Furtwangen (ots)

Ein geplatzter Waschmaschinenschlauch hat in der Nacht zum Mittwoch Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. In der Kussenhofstraße trat kurz nach Mitternacht Wasser aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Auf Klingeln öffnete jedoch niemand, weswegen die Feuerwehr, die mit 12 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen angerückt war, über ein Fenster in die Wohnung einsteigen mussten. Die drei Bewohner, die in der Wohnung schliefen, hatten von dem Defekt an der Waschmaschine bis dahin nichts mitbekommen. Nachdem der Wasseranschluss geschlossen wurde, trat kein Wasser mehr aus. Wie hoch der Schaden durch das ausgelaufene Wasser ist, steht noch nicht fest.

