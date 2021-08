Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach-Zizenhausen, Lkr. Konstanz) Absichtlich Scheibe an einem Auto eingeschlagen (03.08.2021)

Stockach-Zizenhausen, Lkr. Konstanz (ots)

Am Dienstagmorgen, etwa im Zeitraum von 07 Uhr bis 09 Uhr, hat ein unbekannter Täter an einem vor dem Anwesen Schmelzestraße 36 abgestellten VW Golf an der Beifahrertür die Scheibe eingeschlagen. Nun ermittelt die Polizei Stockach (07771 9391-0) wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise zum Täter.

