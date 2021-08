Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, K 6111, Kreisverkehr Gallmannsweil - Holzach) Auffahrunfall mit 9000 Euro Schaden (03.08.2021)

Eigeltingen, K 6111, Kreisverkehr Gallmannsweil - Holzach (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit rund 9000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos ist es am späten Dienstagabend auf der Kreisstraße 6111 zwischen dem Kreisverkehr bei Gallmannsweil und Holzach, noch auf der Gemarkung Eigeltingen gekommen. Gegen 22 Uhr waren eine junge Opel-Fahrerin und hinter dieser eine ebenfalls junge Fahrerin eines Skodas auf der K 6111 unterwegs, als vor dem Opel ein Reh auf die Straße sprang. Die junge Frau im Opel leitete sofort eine Vollbremsung ein. Die folgende Skoda-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und prallte mit ihrem Wagen in das Heck des Opels. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Auch blieb das Reh verschont. Ein Abschleppdienst kümmerte sich später um den nicht mehr fahrbereiten Skoka.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell