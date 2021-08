Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen, Lkr. Tuttlingen) Unfall an einer Parkplatzzufahrt mit knapp 5000 Euro Schaden (03.08.2021)

Wehingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit knapp 5000 Euro Sachschaden ist es am Dienstagmittag an einer Parkplatzzufahrt auf der Deilinger Straße gekommen. Ein Fahrer eines Opel Merivas wollte gegen 12.15 Uhr rückwärts von einem Parkplatz eines Restaurants auf die Deilinger Straße fahren. Zur gleichen Zeit bog eine Autofahrerin mit einem Dacia auf den Parkplatz ein. Zwischen beiden Autos kam es zur Kollision, wobei sich die montierte Anhängerkupplung des Opel Merivas im Radkasten des einbiegenden Dacias verhakte. Während am Dacia erheblicher Sachschaden entstand, blieb der Opel annähernd unbeschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden.

