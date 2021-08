Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen, Lkrs. VS) Unbekannter Mann vergreift sich an Opferstock

Furtwangen-Schönenbach (ots)

Ein etwa 180 Zentimeter großer und 50 bis 60 Jahre alter Mann hat sich am vergangenen Samstag an dem Opferstock der St. Nikolauskirche vergriffen. Wie jetzt angezeigt worden ist, hebelte der mit einer kurzen Hose und kurzer Weste bekleidete Mann mit einem stumpfen Werkzeug an drei Opferstöcken und versuchte damit offenbar das Bargeld zu stehlen. Dies gelang ihm aber nicht. An einem Opferkerzenständer entstand aber ein Schaden von rund 150 Euro. Die Polizei Furtwangen nimmt weitere Hinweise zu dem versuchten Diebstahl unter Telefon 07723 929480 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell