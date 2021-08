Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld, Lkrs. VS) Polizei sucht rotes Auto

Königsfeld (ots)

Die Polizei St. Georgen sucht einen Fahrer eines roten Autos, das am Dienstag gegen 7.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Burgberg und Weiler von einem VW-Fahrer überholt worden ist. Dieses ist möglicherweise bei dem Unfall, der sich beim Überholen ereignete, beteiligt. Denn bei dem Einscheren streifte der überholende 29-Jährige in dem VW Golf Plus eine entgegenkommende 62-jährige in ihrem Mini-Cooper, wodurch die Außenspiegel zu Bruch gingen. Das überholte rote Auto dürfte dagegen bei dem Unfall unbehelligt worden sein. Die Polizei bittet den Fahrer oder die Fahrerin dieses Autos, sich unter Telefon 07724 9495-00 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell