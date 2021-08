Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. RW) Täter hat es auf Bargeld abgesehen

Sulz (ots)

Bei einem Einbruch in eine Werkstatthalle in der Breslauer Straße hat ein Unbekannter in der Nacht zum Dienstag einen geringen Bargeldbetrag erbeutet. Mit einer Gehwegplatte zertrümmerte der Unbekannte ein Fenster und verschaffte sich so Zugang zum Innern der Firma für Blechnerarbeiten. In einem Aufenthaltsraum fand der Dieb ein Behältnis, in dem Trinkgelder aufbewahrt waren. Er nahm das Bargeld heraus und machte sich anschließend auf und davon. Von dem Täter fehlt bislang jede Spur. Die Polizei Sulz hat die Ermittlungen wegen des Einbruchsdiebstahls aufgenommen und bittet unter Telefon 07454 92746 um Hinweise zu dem Fall.

