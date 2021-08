Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil - Flözlingen) Polizei sucht Schläger und Zeugen

Flözlingen (ots)

Die Polizei Rottweil sucht seit Samstag eine Gruppe junger Männer, die im Verdacht steht, einen Mann in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Stettener Straße verprügelt zu haben. Der 32-Jährige war seinen Angaben zufolge alleine dort zu Fuß gegen 1.30 Uhr in Richtung Eschachstraße unterwegs, als ihm die Dreiergruppe entgegenkam. Er wechselte offenbar die Straßenseite, um der Gruppe aus dem Weg zu gehen, jedoch kam einer auf ihn zu und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Als er einige Zeit wieder zu sich kam, halfen ihm zwei ältere Herren aufzustehen und boten ihm an, den Rettungsdienst zu rufen. Dies lehnte er ab und ging nach Hause. Am Montag erstattete der von dem Vorfall sichtbar Gezeichnete Anzeige gegen Unbekannt. Die Polizei bittet unter Telefon 0741 4770 um Hinweise zu den Tätern und der Tat und die helfenden Herren, sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen.

