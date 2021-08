Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Betrunkener walzt Straßenschild nieder

Tuttlingen (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Montagnachmittag von der Straße abgekommen und auf ein Straßenschild gefahren. Der 42-Jährige war mit seinem VW gegen 15 Uhr auf der Bodenseestraße in Richtung Einmündung Stockacher Straße unterwegs, wo er in einer Kurve geradeaus lenkte und ein dortiges Verkehrsschild niederwalzte. Mit seinem Transporter durchquerte er anschließend eine Wiese, bevor er wieder auf der Straße zum Stehen kam. Bei einem Atemalkoholtest stellte die Polizei bei dem VW-Fahrer einen Wert von über drei Promille fest. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Der Mann zog sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am VW Transporter entstand ein Schaden von 4000 Euro. Den Schaden am Verkehrsschild beziffert die Polizei auf 500 Euro.

