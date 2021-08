Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Imbiss-Gast wird renitent

Villingen (ots)

Ein junger Mann ist am Montagmittag in einem Schnellimbiss der Niederen Straße ausfällig geworden. Die Polizei musste eingreifen und den 22-Jährigen sogar für kurze Zeit in Gewahrsam nehmen. Wie auch ein Zeuge bemerkte, wurde der junge Mann, der sich um die Mittagszeit im Außenbereich aufhielt, aber nichts konsumierte, gegenüber dem Inhaber zunächst laut. Als dieser ihn aufforderte, den Imbiss zu verlassen, packte er den 45-Jährigen. Als dann der Sohn des Inhabers zu Hilfe kam, nahm der renitente Gast plötzlich einen Stuhl und warf diesen nach ihm. Die Polizei stellte im Anschluss bei der Durchsuchung des Verdächtigen Betäubungsmittel sicher. Sowohl der Inhaber des Imbiss, als auch der 23-jährige Sohn wurden durch den Vorfall leicht verletzt. Der 22-Jährige Verdächtige muss nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.

