Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) VW-Beifahrertür zerkratzt

Villingen (ots)

Mehrere Hundert Euro Schaden hat ein Unbekannter von Sonntag auf Montag im Lack eines schwarzen VW Tiguan hinterlassen. Eine 43-jährige Frau stellte den neueren Geländewagen in der Gerwigstraße vor einer dortigen Cafe-Bar ab. Als sie am Montagmorgen zu ihrem Auto kam, bemerkte sie den Kratzer in der Beifahrertür, der offensichtlich mutwillig mit einem spitzen Gegenstand verursacht worden ist. Ob der Fall mit weiteren Beschädigungen von Autos im Stadtgebiet zusammenhängt, ist noch unklar. Die Polizei Villingen bittet unter Telefon 07721 6010 um sachdienliche Hinweise zu dem Fall.

