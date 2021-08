Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Drei Autos auf Tiefgaragenvorplatz zerkratzt

Villingen (ots)

Von Sonntag auf Montag hat ein Unbekannter drei Autos in der Schleicherstraße zerkratzt, die auf einem Tiefgaragenvorplatz abgestellt waren. Ein brauner Nissan Pulsar und ein weißer VW-Transporter wiesen am Montagmorgen rundum Kratzer im Lack auf. An einem schwarzen 5er-BMW waren ebenfalls frische Kratzspuren auf dem Kofferraumdeckel erkennbar. Wer für die Tat in Frage kommt, ist noch unklar. Die Polizei schätzt den Schaden auf über 3000 Euro. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Villingen unter Telefon 07721 6010 entgegen.

