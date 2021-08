Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Autofahrerinnen bei Unfall verletzt

Schwenningen (ots)

leicht verletzt worden. Die 77-Jährige kam mit ihrem Ford von der Erzbergstraße und stieß in der abknickenden Friedrich-Ebert-Straße ungebremst mit dem Audi einer 30-Jährigen zusammen. Beide Unfallbeteiligten wurden zur Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Den Schaden an den beiden Autos, die abgeschleppt werden mussten, schätzt die Polizei auf 13.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell