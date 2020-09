Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken über Kreisverkehr gefahren

Sinsheim (ots)

Am Sonntag gegen 03:30 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie eine 30-jährige Autofahrerin in Sinsheim in der Steinsfurter Straße über den dortigen Kreisverkehr fuhr und verständigte die Polizei. Die Beamten konnten auf einem nahegelegenen Parkplatz das stark beschädigte Auto mit ausgelösten Airbags ausfindig machen. Die Fahrerin saß völlig aufgelöst neben dem Fahrzeug und wurde bei dem Unfall leicht am Arm verletzt. Die Besatzung eines Rettungswagens konnte die Unfallfahrerin vor Ort versorgen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille, weshalb der Fahrerin auf dem Polizeirevier Sinsheim eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von 10.000 EUR.

