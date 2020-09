Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eschelbronn/Rhein-Neckar-Kreis: Nach Unfall bei Polizei gemeldet - Geschädigter gesucht

Eschelbronn (ots)

Am Montag meldete sich der Fahrer eines Mercedes beim Polizeiposten Waibstadt und gab an, bereits am Freitag, den 18.09.2020, gegen 19:00 Uhr zwischen Eschelbronn und Zuzenhausen im Bereich der Oberstraße rückwärts gegen einen geparkten Audi gefahren zu sein. Nach den Angaben des Unfallverursachers muss an dem Audi ein Schaden im Bereich der vorderen Stoßstange entstanden sein. Der Besitzer des Audis wird gebeten, sich persönlich oder unter der Telefonnummer 07263/5807 beim Polizeiposten Waibstadt zu melden.

