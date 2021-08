Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Lkrs. VS) Paketzusteller nötigt Autofahrer

Donaueschingen (ots)

Wegen Nötigung im Straßenverkehr an den Donauhallen ermittelt die Polizei Donaueschingen seit Dienstag letzter Woche. Ein Fahrer eines Paketdienstes war dort an einer Engstelle in der Straße "An der Donauhalle" abgebogen und hatte offenbar den Gegenverkehr genötigt, rückwärts zu fahren. Ein 38 Jahre alter BMW-Fahrer, der ebenfalls zurückstoßen musste, um einen Unfall zu vermeiden, hat gegen den 43-jährigen Fahrer nun Anzeige erstattet. Die Verkehrssituation an dem Nachmittag gegen 16.45 Uhr, als der Vorfall passierte, ist noch nicht vollständig geklärt. Die Polizei sucht unter Telefon 0771 837830 noch Zeugen oder andere Autofahrer, die hierzu Auskunft geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell