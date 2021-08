Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mahlstetten) Brand in Produktionshalle löst Feuerwehreinsatz aus (02.08.2021)

Mahlstetten (ots)

Zu einem Einsatz der Feuerwehr ist es am gestrigen Montag gegen 15.30 Uhr in einer Firma in der Griesstraße gekommen. In einer Produktionshalle war eine Maschine in Brand geraten. Die Feuerwehr Mahlstetten war mit 12 Kräften, die Feuerwehr Böttingen mit 16 Kräften vor Ort und löschten den Brand. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

