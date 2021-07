Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Sondereinsatz "Drogen im Straßenverkehr"

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (8. Juli 2021) hat die Polizei Krefeld eine Kontrollstelle auf dem Parkplatz vor dem Grotenburgstadion eingerichtet. Hinzu kamen 26 Polizeibeamte aus ganz NRW, die an dem fünftägigen Seminar "Drogen im Straßenverkehr" des Landesamtes für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW (LAFP NRW) teilnehmen. Sie hatten Gelegenheit, die erlernte Theorie in der Praxis zu üben. Die Polizei Krefeld steht hier als Kooperationsbehörde in regelmäßigen Abständen zur Verfügung. Es ist nach einer langen coronabedingten Pause das erste Seminar, das stattfinden kann.

In der Zeit von 11 bis 15 Uhr kontrollierten die Beamten insgesamt 107 Fahrzeuge. 40 Fahrer wurden zum Drogenvortest gebeten. Bei vier Verkehrsteilnehmern erhärtete sich der Verdacht, dass sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Deshalb wurde ihnen vor Ort von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Alle anderen Tests verliefen negativ.

Drei Fahrzeuge verloren nach technischer Prüfung und aufgrund unzulässiger Veränderungen ihre Betriebserlaubnis. Die Halter der Autos erhielten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Zwei Verstöße wegen unzureichend gesicherter Ladung wurden mit einem Verwarngeld belegt. Ein Autofahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und erhält eine Anzeige.

In einem Pkw fanden die Beamten einen Beutel mit rund 100 Gramm Marihuana und geringen Mengen Chrystal Meth. Die Drogen wurden sichergestellt. Der 30-jährige türkische Beifahrer ist bereits wegen Drogendelikten polizeibekannt. Ihn erwartet ein Strafverfahren. (272)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell