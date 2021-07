Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Verberg: Einbruch in Einfamilienhaus: Verdächtiger Mann gesucht

Krefeld (ots)

Zwischen Sonntag, dem 4. Juli (11 Uhr), und Donnerstag, dem 8. Juli 2021 (12:15 Uhr), wurde in ein Einfamilienhaus auf der Gatzenstraße eingebrochen. Die Täter öffneten im Keller gewaltsam zwei Safes und entwendeten Bargeld und Schmuck. Am Montag, dem 5. Juli, war einem Anwohner vormittags ein Mann aufgefallen, der auf dieser Straße ihm und einer älteren Frau ungewöhnliche Fragen gestellt hat, unter anderem nach Eigentumsverhältnissen zu einzelnen Immobilien. Der Mann war 25 bis 30 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß und laut Zeuge von südländischem Erscheinungsbild. Er sprach Deutsch, hatte dunkle lockige Haare und trug ein auffälliges rot-weißes Oberteil.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (271)

