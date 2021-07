Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei und Stadt Krefeld: Präsenzkonzept Innenstadt - Illegale Glücksspielautomaten sichergestellt

Krefeld (ots)

Im Rahmen einer Streife hat die Polizei am Dienstag (6. Juli 2021) ein Café am Südwall durchsucht und gemeinsam mit dem Kommunalen Ordnungsdienst zwei Glücksspielautomaten sichergestellt.

Gegen 15:30 Uhr trafen die Beamten an der Gaststätte ein. Von der Straße her war ein vermeintlich illegaler Glücksspielautomat bereits durch die offene Tür zu erkennen. Die Beamten riefen Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes hinzu. Gemeinsam durchsuchten sie mehrere Räume. In einem Hinterzimmer entdeckten sie einen weiteren illegalen Glücksspielautomaten. Da sich der Besitzer zunächst nicht kooperativ zeigte, und sich weitere Schaulustige in dem Café ansammelten, wurden weitere Polizeibeamte hinzugerufen. Insgesamt wurden somit zwei Glücksspielautomaten sichergestellt. Zudem wurden drei Ermittlungsverfahren eingeleitet; unter anderem gegen den Betreiber der Gaststätte.

Im Rahmen des Präsenzkonzeptes Innenstadt wird die Polizei auch weiterhin verstärkt gegen illegales Glücksspiel vorgehen. (268)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell