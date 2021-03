Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: "Schiff" beschädigt

Schmallenberg (ots)

In der Nacht zum Sonntag schlugen Vandalen am "Philosophenpfad" zu. Die Täter beschädigten eine Aussichtsplattform, welche die Form eines Schiffes besitzt. Insgesamt traten die Täter elf Holzbretter aus dem Geländer. Hinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 in Verbindung.

