Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall zwischen Motroorrad und Auto

Arnsberg (ots)

Vor der Polizeiwache an der Bahnhofstraße kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Frau. Die 56-Jährige war gegen 12.30 Uhr auf ihrem dreirädrigen Mototorrad in Richtung Neheim unterwegs. Aufgrund einer roten Ampel musste ein vorrausfahrendes Autos stark abbremsen. Daraufhin prallte das Motorrad auf das Auto. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Frau aus Sundern schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der 69-jährige Autofahrer aus Werl blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt.

